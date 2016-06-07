Гройсман доручив до 15 серпня запустити систему електронного декларування

Про це в понеділок, 6 червня, на засіданні комісії з відбору членів Нацагентства повідомила секретар комісії, перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова, передає Deutsche Welle.

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"Прем'єр-міністр встановив крайній термін - це 15 серпня для запуску системи електронного декларування (...) Фізично ця система вже готова, зараз триває робота, щоб забезпечити захист інформації, яка буде знаходитися в цьому реєстрі на серверах", - повідомила вона.

Севостьянова зазначила, що з 6 до 10 червня в Мін'юсті відбудеться засідання міжвідомчої робочої групи для обговорення запуску системи електронного декларування.