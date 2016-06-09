В Україну прибув новий посол Китаю

Як ідеться у повідомленні на сайті Міністерства закордонних справ України, заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця прийняв копії вірчих грамот нового посла.

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Кислиця привітав посла з початком дипломатичної місії в Україні та висловив упевненість, що українсько-китайська співпраця розвиватиметься по висхідній і надалі.

Співрозмовники обговорили сучасний стан та перспективи двосторонніх відносин, висловили готовність підтримувати динаміку політичного діалогу і поглиблювати взаємодію у сферах, що становлять взаємний інтерес.

Сторони погодилися з необхідністю продовження співпраці в рамках ООН, у тому числі з актуальних питань порядку денного Ради безпеки, в якій Україна є непостійним членом.

Раніше посаду посла Китаю в Україні обіймав Чжан Сіюнь.