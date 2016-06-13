ГПУ оприлюднила відео затримання екс-керівника компанії Курченка
13:08, 13 червня 2016Політика
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Генеральна прокуратура України оприлюднила відео затримання та оголошення підозри Андрію Кошелю – екс-керівнику компанії СЕПЕК, якою володів бізнесмен Сергій Курченко.
Кошеля затримали при спробі виїзду до Польщі / УНІАН
Відповідний запис ГПУ зробила на своїй сторінці у Facebook.
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Як повідомляв УНІАН, Кошеля затримали при спробі виїзду до Польщі. Під час обшуку у нього знайшли клинок із гравіюванням "Служба безпеки Президента РФ".
Кошель є фігурантом кримінальної справи, яка стосується продажу зрідженого газу на спецаукціонах.
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