ГПУ оприлюднила відео затримання екс-керівника компанії Курченка

Відповідний запис ГПУ зробила на своїй сторінці у Facebook.

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Як повідомляв УНІАН, Кошеля затримали при спробі виїзду до Польщі. Під час обшуку у нього знайшли клинок із гравіюванням "Служба безпеки Президента РФ".

Кошель є фігурантом кримінальної справи, яка стосується продажу зрідженого газу на спецаукціонах.