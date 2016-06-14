Суд заарештував на два місяці екс-керівника компанії Курченка

Згідно з постановою суду, Кошель заарештований на два місяці. Також встановлено заставу в розмірі 200 млн гривень, повідомляє Українська правда.

Читайте такожГПУ оприлюднила відео затримання екс-керівника компанії Курченка

Він є фігурантом кримінальної справи, яка стосується продажу зрідженого газу на спецаукціонах.

Як повідомляв УНІАН, Кошеля затримали при спробі виїзду до Польщі. Під час обшуку у нього знайшли клинок із гравіюванням "Служба безпеки Президента РФ".