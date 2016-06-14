Суд заарештував на два місяці екс-керівника компанії Курченка
08:09, 14 червня 2016Політика
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Голосіївський суд Києва обрав запобіжний захід Андрію Кошелю - екс-керівнику компанії СЄПЕК, якою володів Сергій Курченко.
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Згідно з постановою суду, Кошель заарештований на два місяці. Також встановлено заставу в розмірі 200 млн гривень, повідомляє Українська правда.
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Він є фігурантом кримінальної справи, яка стосується продажу зрідженого газу на спецаукціонах.
Як повідомляв УНІАН, Кошеля затримали при спробі виїзду до Польщі. Під час обшуку у нього знайшли клинок із гравіюванням "Служба безпеки Президента РФ".
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