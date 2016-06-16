Президент підписав закон про реєстрацію ліків

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, глава держави назвав підписання документа неординарною подією, до якої країна ішла довгі роки, адже весь час окремі представники влади, бізнесу і монополісти ринку медичних препаратів намагалися вибудувати ті чи інші бар'єри.

Читайте такожПарубій підписав закон про зниження акцизів на імпорт вживаних автомобілів

Під час зустрічі з представниками громадськості та активістами, які долучилися до розробки змін до Закону "Про лікарські засоби", глава держави підкреслив, що з набранням чинності документа держава і суспільство будуть мати одразу кілька позитивних результатів.

"Підвищиться якість лікарських засобів. Буде створена конкуренція на внутрішньому ринку. Будуть надходити аналогічні препарати, і за рахунок конкуренції людина зможе обирати собі оптимальне співвідношення ціни та якості", - сказав президент.