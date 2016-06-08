При закупівлі ліків для хворих нирковою недостатністю присвоєно понад 100 мільйонів гривень

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, київська комерційна структура протягом 2013-2015 років перемагала у тендерах, які проводилися Міністерством та обласними департаментами охорони здоров’я. Загальна сума, поставлених бізнесменами виробів медичного призначення для перитонеального діалізу, перевищила 800 млн грн.

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Під час перевірки співробітники спецслужби встановили, що менеджмент фірми використовував корупційні зв’язки серед обласних лікарів-нефрологів. Медики за змовою з підприємцями штучно збільшували потребу регіонів у цьому препараті, завищена кількість якого потім прописувалася у технічних умовах тендерів. За попередніми підрахунками, за цей період на гроші з держбюджету закуплено "зайвої" продукції на більш ніж 100 млн грн.

Служба безпеки України поінформувала відповідні контролюючі органи, щоб вони здійснили перевірку поточних закупівель за участю київської фірми. У даний час профільні фахівці перевіряють тендерну документацію.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становище, що спричинило тяжкі наслідки).

Триває досудове слідство.