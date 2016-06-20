В Австрії запропонували поступово скасовувати санкції проти Росії

Про це заявив глава дипвідомства і закликав скасовувати санкції за кожен зроблений крок щодо реалізації Мінських домовленостей, передає РБК з посиланням на Reuters.

"Я переконаний, що ми повинні поступово дійти до того, що за виконання кожного пункту мінського протоколу, за кожен крок у цьому напрямку, будуть поступово зніматися санкції", — сказав Курц.

Він також наголосив, що це стане потужним сигналом про ослаблення напруженості і висловив надію на те, що така позиція буде узгоджена Євросоюзом у середньостроковій перспективі.

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Як повідомляв УНІАН, у 2014 році країни Заходу ввели санкції проти РФ за анексію Криму та агресію проти України. Влада Росії у відповідь встановила заборону на імпорт до РФ продуктів харчування із західних країн.

Пізніше США та ЄС прив'язали скасування санкцій до виконання Мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

31 липня закінчується дія санкцій ЄС проти Росії. Наступного тижня Євросоюз повинен прийняти рішення про продовження цих санкцій. Вони передбачають обмеження співпраці з російськими банками, імпорту та експорту, торгівлі, зокрема, нафтою, газом і озброєннями.

17 червня Європейський Союз ще на рік, до 24 червня 2017 року, продовжив санкції, запроваджені через анексії Росією Криму і Севастополя.