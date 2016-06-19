Штайнмайєр закликав поступово скасовувати санкції проти РФ

"Санкції не є самоціллю. Вони повинні швидше дати стимули для зміни поведінки", - цитує Штайнмайєра агентство Reuters.

За його словами Штайнмаєра, він виступає за поступове скасування санкцій, якщо уряд Росії показав, що він виконує свою роль у здійсненні мирного плану за мінськими угодами.

При цьому глава МЗС Німеччини відкинув критику щодо своєї поведінки як "адвоката Кремля".

Читайте такожУ США впевнені, що ЄС збереже санкції щодо Росії

Напередодні Штайнмаєр, говорячи про маневри НАТО у Східній Європі, заявив, що зосередити всю увагу на військових аспектах і шукати вихід лише в політиці залякування стало б "фатальною помилкою". Він закликав до активнішого діалогу з Росією.

У німецькому партійному блоці ХДС/ХСС і фракції "зелених" у Європарламенті розкритикували висловлювання глави МЗС ФРН, передає Deutsche Welle.

Критика Штайнмаєра на адресу НАТО - це "безвідповідальний сигнал" на тлі відмови Кремля вивести озброєння і війська з Донбасу, заявила сьогодні голова фракції "зелених" в Європарламенті Ребекка Гармс.

Читайте такожГлава адміністрації Путіна: Я хотів би, щоб санкції проти нас протрималися якомога довше

"Після анексії Криму і початку війни на Донбасі дипломатія, що базується на санкціях, стала спільним рішенням Ради ЄС", - сказала Гармс.

За її словами, той, хто, як німецький міністр закордонних справ, дистанціюється від цієї політики і критикує НАТО, розхитує основи стабільності ЄС.

Експерт фракції ХДС/ХСС із зовнішньополітичних питань Юрген Гардт, своєю чергою, заявив, що основою зовнішньої політики Заходу щодо РФ повинна бути не тільки готовність до діалогу, але також рішучість до того, щоб не послаблювати військовий тиск.

"У готовності до оборони не повинно бути сумнівів", - цитує слова Гардта AFP.

Політик зазначив, що східні члени НАТО відчувають загрозу через анексію Криму, бої на сході України, що підігріваються Росією, а також у зв'язку з масштабним нарощуванням російського військового потенціалу і антизахідною пропагандою.