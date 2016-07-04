Парубій: Завтра ВР почне роботу з розгляду подання ГПУ щодо позбавлення Онищенка недоторканності

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Верховної Ради Андрій Парубій на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

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Він зазначив, що оскільки регламентом передбачено “подетальний розгляд, і ми не можемо ні на йоту від нього відійти, то я думаю, буде правильним, що ми з нього завтра розпочнемо роботу ВР”.

“Я переконаний, що всі присутні депутати і фракції підтримають мене в цьому питанні, тому що завжди питання зняття недоторканості було дуже чутливим і було дуже важливим, і я думаю, що ніхто не буде заперечувати, щоб ми з нього почали завтра роботу ВР”, - наголосив Парубій.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня НАБУ передало до Генпрокуратури подання для підготовки матеріалів про зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт Онищенка.

Його підозрюють у «створенні злочинної організації з метою заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами спільної діяльності товариств за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».

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За попередніми даними, в результаті викритої газової схеми державі було завдано збитків у розмірі 3 млрд грн.

1 липня детективи Національного антикорупційного бюро України затримали бухгалтера “газової схеми Онищенка” - дванадцяту фігурантку у схемі розкрадання газу за договором спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Затриманій повідомлено про підозру у створенні злочинної організації, привласненні та розтраті майна, фіктивному підприємництві та скоєнні інших злочинів. Усі 12 із 20, встановлених слідством учасників «газової схеми Онищенка», затримані та взяті під варту, окрім самого народного депутата, якого слідство вважає одним із організаторів корупційної схеми з перепродажу газу та куратором злочинної організації.

Керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що готовий оголосити про підозру Онищенку та передати до суду обвинувальний акт одразу після того, як Верховна Рада дасть згоду на арешт народного депутата.