Порошенко заявив, що депутатам не потрібна абсолютна недоторканність

Народним депутатам не потрібна абсолютна недоторканність, вони мають бути захищені лише від переслідування за свою політичну позицію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко сьогодні на зустрічі з працівниками НАБУ.

«Я не став чекати поки депутати проявлять конституційну ініціативу і вніс проекти змін до Конституції щодо скасування депутатської недоторканності. Верховна Рада чесно за це проголосувала, за направлення його до Конституційного суду, а потім вони стали дуже зайняті, і в них немає часу, і в них руки не дійшли, щоб розглянути цей законопроект», - заявив він.

Читайте такожГройсман вважає, що депутати-забіяки не повинні бути недоторканними

«Вони думали, що якщо його не було розглянуто на цій сесії, то він вже зникає. Я дуже щасливий тому, що Верховна Рада прийняла зміни до Регламенту. Це скликання народних депутатів має розглянути зміни до Конституції по суті в першому та другому читанні», - додав Порошенко і зазначив, що цей законопроект дістав схвальний висновок Конституційного суду.

За словами президента, «сьогодні м’яч знаходиться на полі Верховної Ради і потрібен суспільний запит та громадський тиск».

«Отже депутатам не потрібна абсолютна депутатська недоторканність, але вони мають бути захищені від переслідування за свою політичну позицію, за свої виступи в парламенті», - підсумував Порошенко.