У саміті НАТО у Варшаві також братиме участь Полторак

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав речник Міністерства оборони України, підполковник Олексій Чернобай.

“Міністр оборони України у складі офіційної делегації на чолі з президентом України візьме участь у Варшавському саміті НАТО, що розпочинається сьогодні”, - сказав Чернобай.

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“Очікується, що під час саміту буде схвалено комплексний пакет допомоги, спрямований на підтримку України та зміцнення обороноздатності”, - сказав Чернобай.

Як повідомляв УНІАН, в рамках саміту 9 липня відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО.

На саміті країни-члени Альянсу ухвалять рішення, спрямовані на посилення своєї оборони.