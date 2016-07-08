У саміті НАТО у Варшаві також братиме участь Полторак
Міністр оборони, генерал армії Степан Полторак у складі офіційної делегації України на чолі з президентом Петром Порошенком братиме участь у дводенному саміті Організації Північноатлантичного договору (НАТО) у Варшаві, який розпочинається сьогодні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав речник Міністерства оборони України, підполковник Олексій Чернобай.
“Міністр оборони України у складі офіційної делегації на чолі з президентом України візьме участь у Варшавському саміті НАТО, що розпочинається сьогодні”, - сказав Чернобай.
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“Очікується, що під час саміту буде схвалено комплексний пакет допомоги, спрямований на підтримку України та зміцнення обороноздатності”, - сказав Чернобай.
Як повідомляв УНІАН, в рамках саміту 9 липня відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО.
На саміті країни-члени Альянсу ухвалять рішення, спрямовані на посилення своєї оборони.