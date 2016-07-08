У Варшаві сьогодні стартує багатообіцяючий саміт НАТО

Це 27-а за рахунком зустріч на вищому рівні глав держав і глав урядів країн-учасниць Північноатлантичного альянсу і перший за всю історію саміт НАТО на території Польщі.

Як повідомляється на сайті МЗС Польщі, офіційно саміт розпочнеться о 15:30 за київським часом з офіційного привітання генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга і президента Польщі Анджея Дуди.

Однак прибуття учасників і перші зустрічі почнуться з самого ранку.

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Далі глави 28 держав і урядів країн НАТО, а також Чорногорії, яка має статус спостерігача в Альянсі, проведуть перше засідання Північноатлантичної ради. Також планується прес-конференція генсека НАТО. Потім лідери держав візьмуть участь у робочому обіді, на який також запрошені представники держав і об'єднань, що не перебувають у НАТО.

Саміт продовжить свою роботу 9 липня з засідання, присвяченого Афганістану, за участю президента і глави уряду Афганістану, а також представників країн-партнерів НАТО і міжнародних організацій. Пізніше відбудеться друге засідання Ради НАТО за участю Йорданії, Європейської ради та Європейської комісії.

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Завершиться саміт засіданням комісії Україна-НАТО за участю президента України Петра Порошенка.

При цьому наголошується, що генеральний секретар НАТО буде проводити окремі прес-конференції після кожного засідання.

Крім того, в рамках саміту передбачені робочі вечері на рівні міністрів закордонних справ і оборони.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко планує відвідати варшавський саміт НАТО 2016. Серед іншого він має намір провести зустріч з президентом США Бараком Обамою.

Порошенко також раніше заявляв, що в ході саміту НАТО у Варшаві Україна визначить подальші дії з "нормандської четвіркою".

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Водночас генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг запевнив, що на саміті Альянсу в Варшаві союзники нададуть Україні політичну та практичну допомогу.

Крім того, міністр оборони Польщі Антоній Мачеревич заявив, що на саміті НАТО у Варшаві будуть сформовані сили стримування, які змусять Росію "забути про погрози в бік Польщі та інших країн".