НУ-НС пропонує ВР у закритому режимі обговорити боєготовність армії

Народні депутати Юрій КОСТЕНКО, Іван ЗАЄЦЬ та Ярослав ДЖОДЖИК (фракція НУ-НС, представники Української народної партії) ініціюють проведення закритого засідання Верховної Ради для обговорення військово-політичної ситуації в Чорноморському регіоні та стану боєготовності Збройних Сил України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Української народної партії, сьогодні у Верховній Раді зареєстровано проект постанови «Про проведення закритого засідання Верховної Ради України з питань обговорення військово-політичної ситуації в Чорноморському регіоні та стану матеріально-технічного забезпечення та боєготовності Збройних Сил України».

Проект постанови внесено, «зважаючи на загострення міжнародної військово-політичної ситуації в Чорноморському регіоні, пов’язаної зі збройним конфліктом в Грузії» та «враховуючи близькість гарячої точки до кордонів України, а також наявність тісних зв’язків між Україною та країнами-учасницями конфлікту». Його розроблено «з метою отримання об’єктивної інформації про ситуацію в Чорноморському регіоні, стан матеріально-технічного забезпечення та боєготовності Збройних Сил України, для формування офіційної позиції парламенту та прогнозування майбутніх військових витрат».

Проектом Постанови пропонується заслухати інформацію прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, Секретаря РНБО Раїси БОГАТИРЬОВОЇ, глави МЗС Володимира ОГРИЗКА, міністра оборони Юрія ЄХАНУРОВА про ситуацію в Чорноморському регіоні, стан матеріально-технічного забезпечення та боєготовності Збройних Сил України, а також заслухати звіт Уряду про виконання програми розвитку Збройних Сил України на 2006-2011 роки.

«Внесення зазначеного проекту Постанови обумовлене необхідністю отримання від відповідних посадових осіб держави об’єктивної та детальної інформації про ситуацію, що склалася в Чорноморському регіоні у світлі останніх подій у Грузії. Український парламент не може уникати цієї актуальної теми, адже військове протистояння відбувається поблизу кордонів нашої держави, військова база в м. Севастополі фактично використовується для ведення бойових дій Чорноморським Флотом Російської Федерації, впритул до нашого морського кордону літають російські військові літаки, перетинаючи цивільні повітряні траси, в той час як на Харківщині вибухають українські військові склади», - йдеться у Пояснювальній записці до Проекту постанови.

На думку авторів проекту, «для формування офіційної позиції необхідно мати об’єктивну і неупереджену інформацію, яку можуть надати відповідні посадові особи». «Крім того, при підготовці та обговоренні проекту державного бюджету на наступний рік вбачається за необхідне максимально врахувати потреби військового відомства та забезпечити виконання програми розвитку Збройних Сил України на 2006-2011 роки, виходячи з результатів її виконання за попередній період», - зазначено у Пояснювальній записці.