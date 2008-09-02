За призначення Наливайченка головою СБУ не проголосував жоден депутат

Верховна Рада України не призначила виконуючого обов’язки голови Служби безпеки України Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА керівником цього відомства.

Як передає кореспондент УНІАН, за призначення В.НАЛИВАЙЧЕНКАголовою СБУ не проголосував жоден із депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. (У залі при першому голосуванні було зареєстровано 360 народних депутатів, а при другому голосуванні - 363 депутати).

В.НАЛИВАЙЧЕНКО набув статуса "в.о." в грудні 2006 року, коли, бувши першим заступником, очолив СБУ після звільнення Ігоря Дрижчаного.

Голосування відбувалося двічі, оскільки було два проекти постанов, які стосувалися призначення В.НАЛИВАЙЧЕНКА головою СБУ.

Головуючий на засіданні перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що 22 грудня 2007 року Комітет ВР з питань національної безпеки і оборони рекомендував парламенту підтримати кандидатуру В.НАЛИВАЙЧЕНКА, запропоновану Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, на посаду голови СБУ. Він додав, що подання Президента, біографічна довідка роздані народним депутатам.

Перед голосуванням виступив народний депутат Валентин ЗУБОВ (фракція БЮТ), який зазначив, що Секретаріат Президента направив в СБУ «незрозумілі матеріали» про звинувачення прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у державній зраді. Він підкреслив, що в такій ситуації «необхідно ставити питання про висловлення недовіри пану НАЛИВАЙЧЕНКУ у зв’язку з тією ситуацією, яка склалася».

Після цього вечірнє засідання парламенту було закрито.

Фракція “Наша Україна – Народна самооборона”, крім ряду народних депутатів, які входять до депутатської групи “Народна самооборона”, та фракція Блоку Литвина залишили сесійну залу ВР і не брали участі в голосуванні за ряд законопроектів, що розглядалися наприкінці вечірнього засідання.