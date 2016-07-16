Луценко змінив прокурора Івано-Франківської області

17:30, 16 липня 2016
Політика
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Генеральний прокурор України Юрій Луценко представив колективу Івано-Франківської обласної прокуратури нового керівника - Олександра Стратюка, який був заступником прокурора Харківської області.

REUTERS

Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

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Попередника Стратюка на посаді прокурора Івано-Франківської області Владислава Братюка звільнили з органів прокуратури.

Раніше 16 липня у Луцьку генеральний прокурор Юрій Луценко представив нового прокурора Волинської області Максима Киричука.

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