Луценко представив нового прокурора Волинcької області
У Луцьку генеральний прокурор Юрій Луценко представив нового прокурора Волинської області Максима Киричука.
Як передає кореспондент УНІАН, Луценко під час представлення заявив, що попередній прокурор Волинської області Дмитро Чепіжак не впорався із поставленими завданнями, і сам це визнав, тож 14 липня він переведений на іншу посаду - заступника прокурора Кіровоградської області.
Читайте такожЛуценко представив нового прокурора Рівненської області, у якій орудує "бурштинова мафія"За словами Луценка, рапорти на звільнення мають написати й заступники Чепіжака та місцеві прокурори, як це зробили у Рівненській області. Двоє нових заступників Киричука мають бути місцеві. Луценко озвучив ім’я ймовірного першого заступника прокурора Волині, якого він рекомендує, - це Віктор Швидкий.
Як наголосив Луценко, найпершим завданням нового прокурора Волинської області Киричука стане припинення «кришування» правоохоронними органами незаконного видобутку бурштину, а також очищення колективу прокуратури Волинської області, третє завдання - захист народних інтересів.
Луценко сказав, що не вітає нового прокурора із посадою, а очікує від Киричука наприкінці вересня перших результатів. Генпрокурор дав завдання Киричуку за два тижні визначитися із заступниками, а протягом місяця завершити очистку колективу прокуратури.
Також генеральний прокурор повідомив, що представлення нового прокурора відбудеться сьогодні й у Івано-Франківську, на черзі також Тернопільська та Закарпатська області.
Новий прокурор Волинської області Киричук 1980 року народження. Народився у Львові. Працював у прокуратурі Львівської, Київської та Закарпатської областей.
До призначення прокурором Волинської області обіймав посаду старшого слідчого у Генеральній прокуратурі України.