Луценко представив нового прокурора Волинcької області

Як передає кореспондент УНІАН, Луценко під час представлення заявив, що попередній прокурор Волинської області Дмитро Чепіжак не впорався із поставленими завданнями, і сам це визнав, тож 14 липня він переведений на іншу посаду - заступника прокурора Кіровоградської області.

Читайте такожЛуценко представив нового прокурора Рівненської області, у якій орудує "бурштинова мафія"За словами Луценка, рапорти на звільнення мають написати й заступники Чепіжака та місцеві прокурори, як це зробили у Рівненській області. Двоє нових заступників Киричука мають бути місцеві. Луценко озвучив ім’я ймовірного першого заступника прокурора Волині, якого він рекомендує, - це Віктор Швидкий.

Як наголосив Луценко, найпершим завданням нового прокурора Волинської області Киричука стане припинення «кришування» правоохоронними органами незаконного видобутку бурштину, а також очищення колективу прокуратури Волинської області, третє завдання - захист народних інтересів.

Луценко сказав, що не вітає нового прокурора із посадою, а очікує від Киричука наприкінці вересня перших результатів. Генпрокурор дав завдання Киричуку за два тижні визначитися із заступниками, а протягом місяця завершити очистку колективу прокуратури.

Також генеральний прокурор повідомив, що представлення нового прокурора відбудеться сьогодні й у Івано-Франківську, на черзі також Тернопільська та Закарпатська області.

Новий прокурор Волинської області Киричук 1980 року народження. Народився у Львові. Працював у прокуратурі Львівської, Київської та Закарпатської областей.

До призначення прокурором Волинської області обіймав посаду старшого слідчого у Генеральній прокуратурі України.