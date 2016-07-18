Явка на проміжних виборах нардепів у шести округах із семи склала 32,94% - ЦВК

Про це повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії.

Зокрема, в окрузі №23 (Волинська обл.) становить 48,8%, №27 (Дніпропетровська обл.) явка сягнула 26,03%, №85 (Івано-Франківська обл.) - 37,83%, №151 (Полтавщина) - 34,19%, №183 (Херсонщина) - 16,38%, №206 (Чернігів) - 34,64%.

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При цьому, так і немає даних про явку станом на 20:00 по округу №114 у Луганській області.

"ОПОРА закликає ЦВК забезпечити належне інформування ЗМІ та широкої громадськості про перебіг голосування в окрузі № 114, шляхом взаємодії із ОВК округу надати обґрунтовані пояснення відсутності попередньої інформації про активність виборців", - йдеться у заяві ОПОРИ.

"На відміну від усіх інших округів, станом на 22:30 на офіційному сайті ЦВК виборчої комісії оприлюднено лише попередні дані щодо активності виборців у окрузі №114 станом 12:00 17 липня, при цьому ці дані суттєво переглядалися протягом дня голосування. Інформація щодо активності виборців у інших округах станом на 12:00, 16:00 та 20:00 уже оприлюднена на сайті ЦВК і не змінювалася. Спостерігачі ОПОРИ інформують, що окружна виборча комісія округу № 114 не оприлюднює і в жодній формі не надає інформації про явку виборців станом на 16:00", - заявили спостерігачі.

Як повідомляв УНІАН, вчора відбулося голосування на проміжних виборах народних депутатів України в одномандатних виборчих округах: № 23 (Волинська область), № 27 (Дніпропетровська область), № 85 (Івано-Франківська область), № 114 (Луганська область), № 151 (Полтавська область), № 183 (Херсонська область) та № 206 (Чернігівська область).