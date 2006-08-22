Список пасажирів рейсу № 612 Анапа – Санкт-Петербург

За даними МНС Росії

1. Абрамов Микола 2. Арестов Олексій 3. Арестова Ірина 4. Баккер Ганна 5. Баранова Наталія 6. Бичкова Яна 7. Данилов Олександр 8. Данилова Людмила 9. Демешко Георгій 10. Демешко Ірина 11. Демешко Максим 12. Добровольська Ганна 13. Єфіменко Станіслав 14. Єфіменко Владислав 15. Грібанов Дмитро 16. Грібанова Анастасія 17. Грібанова Ольга 18. Х`юренен Роман 19. Ільїнова Євгенія 20. Ільїнова Гюльджан 21. Іванов Олексій 22. Іванова Наталія 23. Калін Артем 24. Карпов Андрій 25. Корпов Ілля 26. Карпова Наталія 27. Карпова Юля 28. Кудрявцев Валерій 29. Лещинський Володимир 30. Лобанов Андрій 31. Мангушенюгіна Світлана 32. Мороз Варвара 33. Никонова Ольга 34. Паахо Юрій 35. Петров Тімур 36. Петрова Надія 37. Плотникова Ірина 38. Попов Олексій 39. Рисунков Едуард 40. Шарлап Вячеслав 41. Швець Леонід 42. Тимофєєв Костянтин 43. Воронцова Снєжана 44. Агафонов Олександр 45. Агафонова Наталія 46. Азаровський Данило 47. Аканов Нурлан 48. Алєксєєв Андрій 49. Алєксєєва Анастасія 50. Алєксєєва Ельвіра 51. Антіпова Ганна 52. Антіпова Олена 53. Антіпова Марія 54. Антіпова Наталія 55. Аусева Анастасія 56. Базилев Володимир 57. Базилев Михайло 58. Базилева Наталія Семенівна 59. Балло Марина Валеріївна 60. Батов Роман Валентинович 61. Бедарєв Костянтин Михайлович 62. Бедарєва Людмила Миколаївна 63. Бобильов Олександр Геннадійович 64. Бобильов Дмитро 65. Бобильов Кирило 66. Бобильова Ольга 67. Богданов Ігор 68. Богданова Наталія Вікторівна 69. Борисевич Е. 70. Борисевич Е. 71. Варламенко Катерина Валеріївна 72. Варламенко Любов Петрівна 73. Варламова М.А. 74. Варламова Ольга Анатоліївна 75. Варламова Уляна 76. Васильєв Саша 77. Васильєва Катерина 78. Габітова Олександра 79. Габітова Ганна Володимирівна 80. Геккель Світлана Федорівна 81. Голубін Борис 82. Голубін Данило 83. Голубіна Марина 84. Горобенко Тетяна Миколаївна 85. Дикун Вера Іванівна 86. Дикун Оксана Вікторівна 87. Добра Галина Андріївна 88. Дригін Андрій 89. Дригін Павло 90. Дригіна Анастасія 91. Дригіна Ірина 92. Єфімова Зінаїда Дмитрівна 93. Жирков Максим Володимирович 94. Жиркова Ірина Максимівна 95. Жиркова Ірина Володимирівна 96. Жиркова Ольга Максимівна 97. Захаров Іван Іванович 98. Зубов Сергій Васильович 99. Зубова Єлизавета 100. Зубова Лілія 101. Зубова Ольга 102. Калініна Оксана Василівна 103. Кисельов Василь 104. Кисельов Василь 105. Кисельова Катерина 106. Кисельова Людмила 107. Крівчикова Яна Сергіївна 108. Кузнєцова Наталія 109. Купцова Ганна 110. Лобанов Олександр Миколайович 111. Лобанова Світлана Юріївна 112. Напилков Володимир Власович 113. Ніколіна Анастасія Геннадіївна 114. Ніколіна Віра Юріївна 115. Ноженко Олена 116. Ноженко Ілля 117. Ноженко Олег 118. Пересипайло Валерій Іванович 119. Поляков Владислав 120. Поляков Микола Леонідович 121. Полякова Юлія Ігорівна 122. Попов Євген 123. Попова Валерія Федорівна 124. Попова Марія 125. Попова Ольга 126. Потапова Валентина Федорівна 127. Потапова Наталія 128. Самойлов Віктор Андрійович 129. Самойлов Іван 130. Самойлова Олександра 131. Самойлова Вікторія Олександрівна 132. Синявіна Віолета 133. Скачкова Раїса Леонідівна 134. Соловйов Сергій Миколайович 135. Сорокін Олексій 136. Сочилін Олександр 137. Сочилін Олексій 138. Сочилін Дмитро 139. Сочиліна Марина 140. Спіцин Владислав 141. Спіцина Олена 142. Спіцина Аліна 143. Сумбулов Кирило Костянтинович 144. Суравкова Жанна Володимирівна 145. Суравкова Тетяна Олегівна 146. Тараніна Анастасія Віталіївна 147. Фролов Андрій Леонідович 148. Храмченко Жанна Василівна 149. Чертоляс Олександр Тарасович 150. Чертоляс Ірина Леонідівна 151. Чиркін Алік 152. Чиркіна Лариса 153. Чуркін Сергій 154. Чуркіна Інна 155. Штейнварг Ганна 156. Штейнварг Марія 157. Щербакова Ганна 158. Щербакова Вікторія 159. Юсько Юлія "Гарячая лінія" МНС Росії

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