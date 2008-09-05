Табачник відповість Колесникову на «дешевого клоуна»

Слідом за Раїсою Богатирьовою залишити лави Партії регіонів може Дмитро Табачник. Жорстку вимогу виключити народного депутата вчора озвучив заступник глави партії Борис Колесников, пише Дело. «Якщо бути послідовним, то потрібно починати не з Богатирьової, — вважає Колесников. — Давайте почнемо з цього дешевого клоуна — Дмитра Табачника». Колесникову не сподобалася заява Табачника про те, що бізнесмени Східної України готові домовлятися з Ющенком, «тому що гроші люблять тишу». Крім того, Колесников сказав ще декілька образливих заяв на адресу однопартійця. «Це думка моя, Ріната Ахметова і всіх бізнесменів південного сходу — членів Партії регіонів», — запевнив він.

Різкі вислови на адресу Табачника свідчать про конфлікт у Партії регіонів. Розкол між групами Ахметова і Януковича посилився після виключення з партії Раїси Богатирьової, яку зараховували до крила Ахметова і Колесникова, відзначає видання.

Сам Дмитро Табачник вчора відмовився коментувати образливі заяви Колесникова. «Я знаходжуся у відрядженні в Москві, приїду — прокоментую», — пообіцяв депутат.