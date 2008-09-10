Тимошенко знову зробила пропозицію Ющенку, хоча відповідь уже почула

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вчергове звернулася до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням про відновлення демократичної коаліції без будь-яких попередніх умов.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідного звернення Ю.ТИМОШЕНКО почала сьогодні свою прес-конференцію в Кабінеті Міністрів.

«Я хочу звернутися до Президента України лише з одним повідомленням. До завершення десяти днів, коли може бути розвалена демократична коаліція, залишилося кілька днів. І сьогодні саме в руках у Президента, який в односторонньому порядку разом зі своєю командою вийшов з демократичної коаліції, перебуває відновлення коаліції, збереження європейського курсу України, збереження курсу на реформи і на посилення демократії», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому прем`єр-міністр вважає, що повернення НУ-НС до складу коаліції має відбутися без будь-яких умов. «Я переконана у тому, що відповідальність Президента країни за все, що було обіцяно під час його виборчої кампанії, є високою. А я, як керівник уряду і лідер політичної сили, перебуваю в демократичній коаліції, і жодні обставини, голосування у Верховній Раді і будь-які інші дії проти мене і нашої команди не змусять нас вийти з демократичної коаліції», - наголосила вона.

Водночас, Ю.ТИМОШЕНКО не повідомила, чи відбуваються зараз якісь контакти (зустрічі чи телефонні розмови) між нею і безпосередньо В.ЮЩЕНКОМ.

«Ми дійсно чекаємо, що команда на чолі з Президентом все ж вийде з ініціативою про переговорний процес», - відзначила керівник уряду. Разом з тим, прем`єр-міністр вважає своєрідною відповіддю Президента доповідь судді Конституційного суду за проектом рішення у справі про конституційність існування коаліції у разі індивідуального виходу з її складу двох депутатів.

«На жаль, конституційний суддя від Президента доповідав, що коаліції немає, і переконував у цьому Конституційний суд. Переконував всупереч Конституції, що індивідуальний вихід з коаліції призводить до розвалу коаліції», - пояснила вона.