Завтра Яценюка намагатимуться затягнути до РАГСу

У п‘ятницю, 12 вересня, голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК перебуватиме з одноденною робочою поїздкою у Запорізькій області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, зокрема, у Запоріжжі А.ЯЦЕНЮК відвідає ЗАТ «ЗАЗ», зустрінеться з керівництвом підприємства, огляне виробництво.

Також в обласному центрі А.ЯЦЕНЮК зустрінеться з викладачами і студентами Запорізького національного технічного університету.

Після цього голова Верховної Ради України направиться до Мелітопольського району, де на 275-й артилерійській базі ракетних боєприпасів ознайомиться з ходом робіт по ліквідації надзвичайної ситуації, яка трапилася навесні 2004 року, та поспілкується з представниками територіальної громади с.Новобогданівка.

Програмою поїздки передбачено низку заходів для представників засобів масової інформації, зокрема у Запоріжжі А.ЯЦЕНЮК дасть прес-конференцію. На цьому пункті програма перебування Арсенія ЯЦЕНЮКА у Запорізькій області, розміщена на сайті ВР, закінчується. Проте, сайт "Политсовет" з посиланням на Радіо "Ностальжі" пише, що міським властям Запоріжжя, можливо, вдасться "задіяти" спікера Верховної Ради у церемонії відкриття Центрального РАГСу Запоріжжя.