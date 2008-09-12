Яценюк розуміє, чому Вакарчук пішов із Ради

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК поділяє позицію народного депутата України Святослава ВАКАРЧУКА (фракція НУ-НС), який написав заяву про складення депутатських повноважень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК сказав в інтерв’ю журналістам.

Він зазначив, що сьогодні мав телефонну розмову з С.ВАКАРЧУКОМ. За словами голови ВР, у цій розмові він сказав С.ВАКАРЧУКУ, що поділяє його позицію.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат С.ВАКАРЧУК подав 11 вересня заяву про складення депутатських повноважень.

Як зазначається у заяві С.ВАКАРЧУКА, “нинішній склад Верховної Ради не виконав своєї головної ролі - творити візію України як сучасної європейської держави”. За його словами, “безперервні міжпартійні та внутрішньопартійні суперечки, якими так переймаються ті, хто мають вести Україну вперед, деморалізують суспільство всередині країни, та підривають її авторитет назовні”.

С.ВАКАРЧУК наголошує, що політичне життя держави “звузилося до безжальної сутички за владу”. Він вважає, що “її жертвами стають не лише моральні принципи, а й національні інтереси”.

Він наголосив, що “ніколи не розглядав похід до парламенту як крок у кар’єрі, а тим більше, як персональне благо”. “Вихід зі складу діючого депутатського корпусу є свідомим, зваженим і водночас вистражданим кроком. Мабуть, голос совісті нині потрібний не в Раді”, йдеться у заяві.

С.ВАКАРЧУК пройшов до Верховної Ради за списком блоку “Наша Україна - Народна самооборона” (№15). Член Комітету ВР з питань свободи слова та інформації.