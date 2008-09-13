Російські війська вийшли з грузинського міста Поті

Російських військових виведено з грузинського міста Поті згідно з угодою, укладеною Росією з Францією, повідомляє NEWru.comіз посиланням на Reuters.

8 вересня Президент Франції Ніколя САРКОЗІ після зустрічі з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ повідомив, що блокпости між Сенакі та Поті буде знято через тиждень, а через місяць буде здійснено повне виведення російських Збройних сил із грузинських територій.

Тим часом експерти НАТО "в даний час вивчають у Грузії розміри збитків, завданих країні в серпні ц.р. діями Росії".

Про це заявив Генсек НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР в інтерв`ю тбіліській телекомпанії "Руставі-2".

"Фахівці відділу політики та безпеки НАТО зараз перебувають у Грузії й вивчають, яких збитків було завдано країні й військовій інфраструктурі Грузії", - сказав Я.СХЕФФЕР. За його словами, "наступного тижня представники країн-членів НАТО, які прибудуть для участі у виїзному засіданні Ради НАТО, вивчать на місці, що можна зробити для відновлення інфраструктури Грузії".

Стосуючись можливої допомоги Грузії безпосередньо від НАТО, Я.СХЕФФЕР сказав: "НАТО може надати допомогу в наданні Грузії даних, одержаних за допомогою радарів НАТО, допомогу в обміні інформаціями, в сферах, в яких допомогу попросить Грузія". Він зазначив, що виїзне засідання Ради НАТО, яке відбудеться 15-16 вересня, "було заплановано давно й не пов`язано з подіями серпня ц.р."