Медведчук позивається до керівника СБУ

Екс-лідер СДПУ(о) Віктор МЕДВЕДЧУК звернувся до Шевченківського районного суду Києва з позовом до Служби безпеки України і в.о. голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА про захист своєї честі й гідності.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі СДПУ(о).

В.МЕДВЕДЧУК просить визнати недостовірною і непідтвердженою інформацію, озвучену в.о. керівника СБУ на брифінгу 11 вересня 2008 року, де було заявлено про причетність В.МЕДВЕДЧУКА до порушень виборчого законодавства в процесі передвиборчої агітації на виборах до Київради.

У позовній заяві також наголошується, що право людини на честь і гідність гарантоване Конституцією України. «Згідно із Законом України «Про службу безпеки України», СБУ є державним органом, що діє на принципах законності, поваги права й гідності особи, а також позапартійності», - йдеться в позовній вимозі.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня слідчі СБУ в рамках розслідування кримінальної справи викликали на допит повісткою колишнього голову Адміністрації Президента України В.МЕДВЕДЧУКА «у зв`язку з його антидержавною діяльністю».

За словами в.о. голови СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКА, СБУ стосовно В.МЕДВЕДЧУКА проводить ряд інших процесуальних дій з метою недопущення зазіхання на конституційний лад нашої держави.

Крім того, В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що співробітники СБУ перевіряють заяви українських бізнесменів щодо вимагання від імені В.МЕДВЕДЧУКА на так званий проект «Вибори-2010».

Він також додав, що розслідування здійснюватиметься відповідно до законодавства України, і з дозволу слідчого СБУ інформуватиме про дії, які проводитимуться в рамках кримінальної справи, а згодом і прокуратурою.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО уточнив, що повістка на допит В.МЕДВЕДЧУКУ була вручена під особистий підпис.