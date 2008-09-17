Гриценко думає, що Раді залишилося на 2 тижні менше, ніж вважалося

Указ Президента України про розпуск Верховної Ради може з’явитися третього жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам сказав народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО.

«Аналіз змісту Конституції доводить мене до висновку, що Президент матиме абсолютно легітимну конституційну основу для того, щоб у разі нестворення коаліції розпустити парламент третього жовтня», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він пояснив це тим, що згідно зі ст. 83 Конституції України засади діяльності коаліції визначаються Конституцією і регламентом Верховної Ради. «Регламенту Верховної Ради немає. Якщо немає регламенту, є пряма норма Конституції України і 30 днів з третього вересня», - сказав він.

А.ГРИЦЕНКО наголосив, що цього тижня планується розглянути проект постанови про внесення змін до календарного плану роботи парламенту, яким передбачається зробити наступний тиждень пленарним.

«Інакше була б ситуація – депутати після завершення цього пленарного тижня поїхали б у комітети, потім в округи, потім вони приїжджають 7 жовтня, а там їх зустрічає з посмішкою ГЕЛЕТЕЙ генерал-полковник (начальник Управління державної охорони Валерій ГЕЛЕТЕЙ - УНІАН), Верховна Рада закрита, і вже указ Президента про вибори», - сказав він.