Яценюк попросив Кармазіна вплинути на родича

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що Регламентний комітет ВР відмовляє у запуску нової системи для голосування «Рада».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час пленарного засідання парламенту.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що нова сенсорна система вже встановлена.

«Система «Рада» не запускається тільки в силу однієї причини – двічі Регламентний комітет відмовляє в запуску цієї системи», - сказав він.

Голова ВР звернувся до Регламентного комітету з проханням не блокувати запровадження системи. Також він повідомив, що досі Держстандарт не видав акт щодо сертифікації системи.

«Юрій Анатолійович КАРМАЗІН (депутат з фракції НУ-НС – УНІАН) мені сказали, що знайомий чи родич зараз почав керувати Держстандартом, то зверніться, будь ласка, до них, хай прискорять процедуру сертифікації і стандартизації», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Голова ВР укотре нагадав, що відповідно до ст. 84 Конституції України народний депутат голосує виключно особисто.

«Порушення цієї процедури є не чим іншим, як неконституційним прийняттям актів законодавства Верховної Ради України», - сказав він.