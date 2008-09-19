Кріль каже, що БЮТ і ПР ведуть рейдерську атаку

Лідер партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ заявляє, що БЮТ і Партія регіонів роблять з депутатів касту ще більше «недоторканних».

Як повідомляє прес-служба партії, за словами І.КРІЛЯ, «у 2007 році ТИМОШЕНКО, будучи в опозиції, при кожній нагоді заявляла, що Президент повинен розпустити парламент, але тепер у неї інша мета – зберегти владні повноваження будь-якою ціною».

Так І.КРІЛЬ прокоментував ухвалення Верховною Радою законопроекту, яким пропонується запровадити кримінальну відповідальність за розпуск парламенту.

Політик переконаний, що «заради збереження та посилення влади у хід пускаються будь-які методи, які жахають своїм цинізмом: нова коаліція БЮТ-ПР приймає закони, які з народних депутатів роблять касту ще більше «недоторканних».

«Такі дії не мають нічого спільного із законотворчістю, – підкреслює І.КРІЛЬ, – а є безпрецедентною рейдерською атакою на державну владу в Україні, яка веде до зміни конституційного ладу – перетворення з президентсько-парламентської на парламентську республіку».

Лідер "Єдиного Центру" нагадав, що такі речі треба здійснювати у конституційний спосіб. «Спочатку БЮТ-ПР повинні прийняти зміни до Конституції, які призведуть до зміни моделі влади в Україні на парламентську республіку, а вже потім братися за відповідні закони», - додав він.