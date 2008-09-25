Андрієвський: метро може перекрити збитки доходами від реклами

Ціна проїзду на метро може залишатися на сьогоднішньому рівні, якщо метрополітен буде ефективно використовувати доходи від комерційної діяльності підприємства. Про це заявив один з лідерів Блоку Кличка, депутат Київради Дмитро Андрієвський.

«Відомо, що тільки реклама в метрополітені приносить близько 125 мільйонів гривень прибутку на рік. Цими коштами цілком можна перекрити 93 мільйони збитків, про які доповідає керівництво метрополітену. А розвиток підприємства доцільно здійснювати, залучаючи кошти столичного бюджету», - зазначив Андрієвський.

На переконання депутата, поки влада міста не використала усі резерви для збереження справедливої ціни на проїзд у метро, говорити про підвищення тарифів зарано. А бюджетні дотаційні кошти логічніше використати для розбудови інфраструктури та будівництва нових станцій.

Саме тому, на переконання Дмитра Андрієвського, висновки робочої групи Київради щодо покриття експлуатаційних витрат метрополітену за рахунок коштів від сплати за проїзд потребують суттєвого доповнення з урахуванням ефективної господарської діяльності.