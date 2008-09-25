Коаліція БЮТ, НУ-НС і Блоку Литвина ще більш авантюрна, ніж попередня?

Політологи вважають, що коаліція за участю Блоку Юлії Тимошенко, блоку «Наша Україна – Народна самооборона» і Блока Литвина не буде створена.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування політичних експертів, проведеного Центром досліджень політичних цінностей «АКСІА» у зв’язку із оголошенням про початок переговорів щодо створення коаліції за участю БЮТ, НУ-НС і Блоку Литвина.

Керівник соціологічної служби «Український барометр» Віктор НЕБОЖЕНКО переконаний, що шансів на створення коаліції у складі БЮТ, НУ-НС і Блока Литвина дуже мало.

“Вона ще більш авантюрна, ніж попередня коаліція, - зазначив він. - У попередньої коаліції був все-таки свій спікер. А в цій коаліції є свій претендент на цей пост – ЛИТВИН, який вже був головою Верховної Ради і не уявляє собі, що він може бути на якійсь іншій посаді. В даному випадку ТИМОШЕНКО торгує не своїм”.

В.НЕБОЖЕНКО впевнений, що Арсеній ЯЦЕНЮК не погодиться стати розмінною монетою у цій грі, єдина посада, на яку він погодиться замість крісла спікера, - це посада прем`єр-міністра України. “Але на це вже не піде сама ТИМОШЕНКО. Тому я думаю, що ця коаліція, про створення якої зараз так багато говорять, не відбудеться”, - сказав політолог.

Директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ також вважає нереальним створення коаліції у складі НУ-НС, БЮТ і Блоку Литвина. „На мою думку, це абсолютно виключено”, - сказав він.

За словами експерта, депутати від НУ-НС є залежними в прийнятті рішень. “Там все вирішує БАЛОГА з Президентом, а вони продовжують лінію на деструкцію цієї коаліції, на позачергові вибори”, - зазначив М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ.

Директор політичних програм Центру досліджень політичних цінностей «АКСІА» Олександр МЄДВЄДЄВ назвав “неробочим варіантом” коаліцію у складі блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, БЮТ і Блоку Литвина. На його переконання, цей склад озвучується лише з метою дотягнути час, передбачений Конституцією, на роздуми депутатам. Створення такої коаліції маловірогідне, на його думку, з кількох причин.

“Перша – новий розподіл постів в уряді і виділення квоти для Блоку Литвина. Друга - необхідність перегляду кандидатури спікера Верховної Ради. ЛИТВИН побажає спікерського реваншу. Яку роль у такому разі відвести ЯЦЕНЮКУ? Адже будь-яке пониження статусу призначенця НУ-НС покличе за собою адекватні вимоги про виділення місць в уряді для представників цього блоку”, - вважає О.МЄДВЄДЄВ.

Не вірить в існування коаліції БЮТ, НУНС і Блока Литвина і директор політико-правових програм Українського Центру економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова Юрій ЯКИМЕНКО.

„На мій погляд, така коаліція швидше не відбудеться, попри всі зусилля, які демонструються політичними силами нібито задля її створення. Головна причина скепсису та ж сама – конфлікт між Президентом і прем’єр-міністром”, - сказав експерт. За його словами, події останніх днів засвідчують, що цей конфлікт продовжується і навіть загострюється. “Відтак робота НУ-НС і БЮТ в рамках однієї коаліції мені видається неможливою”, - підсумував політолог.

Теоретично створення зазначеної коаліції допустив лише науковий директор Школи політичної аналітики національного університету “Києво-Могилянська академія”, професор політології Олексій ГАРАНЬ. При цьому він нагадав, що вчора Володимир ЛИТВИН виступив з заявою, в якій говорив про принципи, на яких Блок Литвина може погодитись взяти участь в коаліції з БЮТ та НУ-НС.

“Стосовно зовнішньополітичної сфери все сформульовано достатньо обтічно. Йшлось про те, що його політична сила не виключає приєднання України до системи колективної безпеки, але за результатом референдуму. Це певний відхід від традиційного для Блоку Литвина положення про те, що має бути позаблоковий статус України. І в цьому я бачу компромісний сигнал для “Нашої України””, - сказав експерт.

Водночас він зазначив, що не хоче переоцінювати можливість створення цієї коаліції. “Для того, щоб її створити, необхідне подолання суперечностей між Президентом і прем`єром. Все буде залежати від позиції Президента”, - переконаний О.ГАРАНЬ.