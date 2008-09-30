Яценюк: сьогодні - жодного дня народження, тож добрих новин немає

У Верховній Раді України cьогодні не буде оголошуватися перерва, оскільки порядок денний сформовано вчора лідерами фракцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК.

За його словами, засідання парламенту розпочинається з виступів представників фракцій, а потім парламент працюватиме згідно з порядком денним, затвердженим вчора на нараді лідерами фракцій парламенту.

А.ЯЦЕНЮК пожартував, що «новини сьогодні навряд чи будуть позитивні, так як немає ні одного дня народження у жодного народного депутата, тому позитивних новин немає».

Як повідомлялося, останні два тижні у парламенті відразу після відкриття ранкового засідання оголошувалася перерва, під час якої лідери фракцій разом з головою ВР проводили засідання Погоджувальної ради для затвердження порядку денного.