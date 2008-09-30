Гриценко: Ющенко не має права на свій розсуд зупинити скорочення армії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не має права одноосібно припиняти процес скорочення Збройних сил.

На цьому наголосив у коментарі УНІАН голова Комітету з питань національної безпеки і оборони Верховної Ради Анатолій ГРИЦЕНКО (фракція НУ-НС), коментуючи позицію Президента на засідання РНБО 26 вересня.

“Президент на засіданні РНБО робить заяву, що він прийняв рішення припинити з вересня скорочення Збройних сил. Глава держави не має права приймати такі рішення. В Конституції записано, що виключно Верховна Рада визначає чисельність Збройних сил. І вона їх визначила: до кінця поточного року має бути скорочено 9 тис. осіб, і 31 грудня 2008 року чисельність ЗСУ повинна становити не більше 191 тис. осіб. Президент не має права одноосібно припиняти процес скорочення армії”, - пояснив А.ГРИЦЕНКО.

Разом з тим народний депутат зауважив, що глава держави має право на свою думку і може вносити законодавчі пропозиції. “Якщо ж він (В.ЮЩЕНКО – УНІАН) вважає, що скорочувати армію не можна, слід підготувати проект закону, який повинен бути підтриманий урядом і парламентом. Але такого законопроекту немає. Натомість, звучить одноосібна позиція: “я припиняю скорочення”, - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

При цьому він зауважив, що “не можна таким чином діяти в системі органів державної влади”.

“Це є прямим загрозливим питанням для національної безпеки країни”, - підсумував А.ГРИЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня під головуванням Президента України В.ЮЩЕНКА відбулося засідання РНБО, на якому розглядалися актуальні питання стану і розвитку Збройних сил та забезпечення обороноздатності держави.