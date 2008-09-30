Гриценко: Ющенко не має права на свій розсуд зупинити скорочення армії
Такі дії загрожують національній безпеці
Президент України Віктор ЮЩЕНКО не має права одноосібно припиняти процес скорочення Збройних сил.
На цьому наголосив у коментарі УНІАН голова Комітету з питань національної безпеки і оборони Верховної Ради Анатолій ГРИЦЕНКО (фракція НУ-НС), коментуючи позицію Президента на засідання РНБО 26 вересня.
“Президент на засіданні РНБО робить заяву, що він прийняв рішення припинити з вересня скорочення Збройних сил. Глава держави не має права приймати такі рішення. В Конституції записано, що виключно Верховна Рада визначає чисельність Збройних сил. І вона їх визначила: до кінця поточного року має бути скорочено 9 тис. осіб, і 31 грудня 2008 року чисельність ЗСУ повинна становити не більше 191 тис. осіб. Президент не має права одноосібно припиняти процес скорочення армії”, - пояснив А.ГРИЦЕНКО.
Разом з тим народний депутат зауважив, що глава держави має право на свою думку і може вносити законодавчі пропозиції. “Якщо ж він (В.ЮЩЕНКО – УНІАН) вважає, що скорочувати армію не можна, слід підготувати проект закону, який повинен бути підтриманий урядом і парламентом. Але такого законопроекту немає. Натомість, звучить одноосібна позиція: “я припиняю скорочення”, - наголосив А.ГРИЦЕНКО.
При цьому він зауважив, що “не можна таким чином діяти в системі органів державної влади”.
“Це є прямим загрозливим питанням для національної безпеки країни”, - підсумував А.ГРИЦЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, 26 вересня під головуванням Президента України В.ЮЩЕНКА відбулося засідання РНБО, на якому розглядалися актуальні питання стану і розвитку Збройних сил та забезпечення обороноздатності держави.