Король Швеції та Президент України обідають у Софійському заповіднику

Україна глибоко вдячна Швеції за послідовну підтримку на шляху до повної європейської інтеграції. Про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні на державному обіді на честь Короля Швеції КАРЛА XVI ГУСТАВА та Королеви Швеції СІЛЬВІЇ від імені Президента України та його дружини, який відбувся у Митрополичих палатах на території Національного заповідника "Софія Київська".

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, В.ЮЩЕНКО, зокрема сказав: «Ваш візит ми розцінюємо як знак щирої поваги й симпатії до України, як яскраве підтвердження українсько-шведської дружби». Глава держави відзначив традиційно глибокі історичні зв`язки між українським та шведським народами, нагадавши, зокрема, що цього року ми відзначаємо трьохсоту річницю укладення військового союзу між гетьманом Іваном Мазепою та королем Карлом XII. У цьому контексті Президент високо оцінив дбайливе ставлення шведської сторони до пам`яток козацької слави, які нині зберігаються у Швеції. «Культурні зв`язки між Україною та Швецією є невід`ємною складовою наших дружніх взаємин», - підкреслив він.

Президент особливо наголосив, що Україна та Швеція сповідують єдині європейські цінності - свободу, демократію, рівність та пріоритет прав людини.

«Україна глибоко вдячна Швеції за щиру й послідовну підтримку на шляху до нашої стратегічної мети - повної європейської інтеграції. Ми високо цінуємо ініціативу «Східного партнерства», з якою нещодавно виступили Швеція і Польща. Переконаний, що вона наповнить новим змістом наші відносини з Європейським Союзом», - сказав він.

В.ЮЩЕНКО окремо відзначив активний розвиток взаємовигідного торговельно-економічного співробітництва між нашими країнами. Він висловив сподівання, що завтрашній бізнес-форум «надасть нового потужного імпульсу» цій співпраці.

«Ми разом будуємо наш спільний європейський дім, відкриваємо нові перспективи для віковічної дружби українського та шведського народів», - сказав Президент, висловивши переконання, що нинішній візит Королівського подружжя в Україну сприятиме подальшому зближенню наших країн та всебічному розвиткові двосторонньої співпраці.

Король Швеції КАРЛ XVI ГУСТАВ відзначив важливість подальшого зміцнення зв`язків між Україною та Швецією, зокрема співпраці у сфері торгівлі та промисловості.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, за словами Короля, «я бачу добрі можливості для зростання економічного співробітництва між нашими країнами». Він додав, що багато шведських компаній вже присутні в Україні, а кілька великих проектів перебувають на стадії обговорення. Він висловив сподівання, що українська сторона «продемонструє відкритість та створить сприятливі умови» для шведського бізнесу.

КАРЛ XVI ГУСТАВ також наголосив, що Швеція залишається надійним партнером України у її зусиллях розбудувати життя на засадах сучасної демократії та правової держави. «Україна - європейська держава, і уряд моєї країни цілком підтримує інтеграцію України в Європейський Союз», - сказав Король Швеції, додавши, що безумовно йдеться про поетапний процес, який потребуватиме прийняття багатьох складних рішень.

КАРЛ XVI ГУСТАВ висловив сподівання, що нинішній візит сприятиме подальшому розвитку відносин між нашими державами.