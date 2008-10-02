Чорновіл зрозумів, що з регіоналами англійської не вивчиш

Народний депутат України Тарас ЧОРНОВІЛ має намір вийти з Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Я буду виходити з Партії регіонів. Заяву я вже написав, але ще на ній не ставив дату», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

За словами народного депутата, йому набридло гратися в інтриги, які негативно закінчаться для України. «Я не хочу йти на дострокові вибори. Я не піду, бо мені соромно в цьому йти», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

У той же час він не уточнив, чим буде займатися, пояснивши це тим, що не готував запасних аеродромів. «Мені треба вчити англійську мову та нарешті захистити дисертацію», - сказав він.

Разом з тим Т.ЧОРНОВІЛ запевнив, що не збирається складати депутатські повноваження та виходити з фракції Партії регіонів. При цьому він наголосив, що ніхто не зможе його переконати повернутися у партію. «Я не думаю, що мене хтось вмовить, тому що я ні з ким розмовляти не буду», - додав він.