"Гроші" з'ясували найпопулярніші країни, куди тікають українські корупціонери

Зазначається, що найбільш популярним напрямком для підозрюваних у корупції є Росія, йдеться в сюжеті програми "Гроші".

Серед тих, хто нині ховається у Росії - екс-прем'єр-міністр Микола Азаров, колишній президент Віктор Янукович, колишні голова податкової Олександр Клименко та керівник Нацбанку Сергій Арбузов, "талановитий" бізнесмен Сергій Курченко та інші. А екс-нардепи Вадим Колесніченко та Олег Царьов ховаються в окупованому Росією Криму.

Однак, їм можуть заважати санкції, накладені західними країнами проти Росії, що заважає їм покинути Росію.

Другою за популярністю країною є Іспанія. Тут мають будинки і ті, хто вже в розшуку, і ті, кого незабаром можуть оголосити в розшук. "Корупціонерам до останнього здавалося, що в Іспанії їм "світить сонце". Однак, блискавична операція місцевої поліції по затриманню злочинної групи Степана Черновецького стала для них громом серед ясного неба. Поліція тільки перевіряє рахунки українських емігрантів", - розповідається в сюжеті.

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В Ізраїлі комфортно може бути лише тим, кого підтримують із США. Без такої підтримки корупціонерам в цій країні може бути важко.

В Австрії знайшли притулок олігарх Дмитро Фірташ, син Миколи Азарова, та, за деякими даними, брати Клюєви. Ситуація тут для них комфортна та стабільна.