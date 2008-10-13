Від Ющенка «аргументовано» вимагають скасувати указ про вибори

Голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Сергій МІЩЕНКО звернувся до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з вимогою відмінити указ про розпуск парламенту та проведення позачергових виборів.

Про це йдеться у зверненні, текст якого передано агентству УНІАН.

“Звертаюсь до Вас із аргументованою вимогою скористатися Вашим правом і відмінити Указ Президента України № 911/2008 "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання та призначення позачергових виборів" від 9 жовтня 2008 року. Впевнений що позачергові парламентські вибори не призведуть до істотної зміни розстановки сил у Верховній Раді. Скоріше такі дії спрямовані на дискримінацію конституційних прав української нації і можуть призвести до дестабілізації в країні”, йдеться у зверненні.

Голова парламентського комітету наголошує, що відповідно до статті 90 Конституції України, повноваження ВР, обраної на позачергових виборах, не можуть бути припинені протягом одного року з дня її обрання. Крім того, вважає С.МІЩЕНКО, неможливо провести позачергові вибори до парламенту без внесення змін до закону про вибори народних депутатів, які б відмінили норму про обов`язкову наявність Державного реєстру виборців для їх проведення. “Провести вибори в умовах, коли розпуск парламенту не відповідає Основному Закону, можна лише в умовах політичного компромісу, якого, на жаль, сьогодні немає”, - зауважив С.МІЩЕНКО.

На думку голови комітету, зараз Україна має опікуватися не проведенням чергових позачергових парламентських виборів, а подоланням наслідків світової фінансової кризи. Він зауважив, що після виходу указу Президента вітчизняні виробники і банки гостро відчули на собі певні труднощі та занепокоєння. “Переконаний, що зараз потрібно всім гілкам української влади одностайно приймати термінові заходи з подолання кризи в економіці, а не займатися її руйнуванням”, говориться у зверненні.