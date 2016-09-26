В Україні після вбивства патрульних настав переломний момент - Деканоідзе

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила під час церемонії нагородження водія маршрутки Валерія Тімоніна, який намагався зупинити вбивцю поліцейських у Дніпрі.

«Вчора і сьогодні, я думаю, у нас настав переломний момент у країні. Поліцейський – це людина, яка представляє державу, поліцейський – це людина, яка захищає державу і захищає вас, мої дорогі українці. Поліцейський – це людина, яка діє в рамках закону», - наголосила Деканоідзе.

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«Чому я кажу, що вчора у нас (настав) переломний момент у країні, я дуже сподіваюся, що ви, дорогі українці, будете думати про те, яка нам потрібна країна: цивілізована чи бандитська», - сказала Деканоідзе.

«Артем (загиблий поліцейський Артем Кутушев – УНІАН) хотів перевірити документи, і коли бандит вирішив, що той реально дізнається, що він у розшуку і рецидивіст, то тоді вже почав стріляти. Я дякую всім тим, хто відпустив своїх синів і доньок служити в Національну поліцію України, я дякую вам, тому що ви не побоялись протистояти (бандитам – УНІАН)», - сказала керівник Нацполіції.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 вересня зловмисник застрелив патрульного поліцейського, який зупинив його автомобіль за порушення правил дорожнього руху, і поранив його напарницю. Згодом поранена патрульна померла під час операції.

Підозрюваний у вбивстві двох патрульних був затриманий у лікарні, куди він звернувся з пораненням, пред'явивши фальшивий паспорт.

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Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що даний чоловік - екс-боєць роти спецпризначення МВС "Торнадо" Олександр Пугачов, який перебуває в розшуку з 2015 року за кількома статтями — ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 2 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті у неприродній спосіб).

Сьогодні в Дніпрі відбулося прощання з загиблими поліцейськими. В громадянській панахиді взяли участь кілька тисяч місцевих жителів, а також генеральний прокурор України Юрій Луценко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, керівник Національної поліції України Деканоідзе, керівники міста Дніпро і Дніпропетровської області.