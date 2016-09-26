Після трагедії у Дніпрі патрульні частіше застосовуватимуть електрошокери - Аваков

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сьогодні на брифінгу в Дніпрі.

"Після трагедії, яка сталася у Дніпрі з поліцейськими, ми маємо намір посилити інструкцію із застосування зброї і отримати законодавчо дозвіл на більш жорсткі дії. Закон про Національну поліцію передбачає застосування електрошокерів, але практично вони не застосовувалися до цього часу", - зазначив міністр.

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За його словами, поліцейські застосовуватимуть електрошокери і до цього треба бути готовими.

"Це, можливо, неприємна новина, але для цього громадянам треба бути готовими. Застосовуватимуться електрошокери з усіма наслідками, а також застосовуватиметься зброя без всяких на те сантиментів, якщо буде ця норма прописана", - сказав Аваков.

Міністр повідомив, що перша партія електрошокерів уже закуплена і наразі проводиться її реєстрація у відповідних відомствах.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 вересня зловмисник застрелив патрульного поліцейського, який зупинив його автомобіль за порушення правил дорожнього руху, і поранив його напарницю. Згодом поранена патрульна померла під час операції.

Підозрюваний у вбивстві двох патрульних був затриманий у лікарні, куди він звернувся з пораненням, пред'явивши фальшивий паспорт.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що даний чоловік - екс-боєць роти спецпризначення МВС "Торнадо" Олександр Пугачов, який перебуває в розшуку з 2015 року за кількома статтями — ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 2 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом).

Сьогодні у Дніпрі відбулося прощання із загиблими поліцейськими. В громадянській панахиді взяли участь кілька тисяч місцевих жителів, а також генеральний прокурор України Юрій Луценко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, керівник Національної поліції України Хатія Деканоідзе, керівники міста Дніпро та Дніпропетровської області.