У Ющенка визнали, що указ про дострокові вибори не діє

Ухвала суду про припинення позачергових виборів до Верховної Ради України на сьогодні діє, відповідний Указ Президента України припинений. Про це повідомила учора заступник глави Секретаріату Президента України Марина СТАВНІЙЧУК в ефірі "5-го каналу".

"Сьогодні, як відомо, діє ухвала, і указ припинений за рішенням суду. Інше питання, що у нас є цілий ряд претензій до цієї процесуальної ухвали і взагалі до відкриття провадження у цій справі, оскільки чітко йде мова в позовній заяві до Окружного адміністративного суду Києва власне про порушення Конституції України. Але на сьогодні маємо таку правову ситуацію...", - цитують М.СТАВНІЙЧУК «Подробиці».

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня Окружний адміністративний суд міста Києва за позовом БЮТ припинив дію указу Президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання і призначення позачергових виборів». Суд також заборонив Центральній виборчій комісії проводити які-небудь засідання, пов`язані з організацією позачергових виборів у ВР.

11 жовтня М.СТАВНІЙЧУК відзначала, що Указ Президента про призначення позачергових парламентських виборів діє повною мірою, оскільки його можна оскаржити лише в Конституційному Суді. «Конституційний Суд не ухвалював рішення щодо того, що Указ глави держави не відповідає Основному Закону. Таким чином, Указ Президента про призначення позачергових виборів діє повною мірою і всі суб`єкти, які зобов`язані організовувати виборчий процес, повинні діяти в цьому випадку правомірно. А ті суб`єкти, які мають дійсні права на оскарження в суді, не повинні ними зловживати», - відзначила М.СТАВНІЙЧУК.

У свою чергу Секретаріат Президента оскаржив рішення Окружного адміністративного суду Києва в Апеляційному адміністративному суді столиці.

Розгляд апеляції на ухвалу про припинення указу Президента про оголошення дострокових виборів повинен відбутися у п`ятницю, 17 жовтня 2008 року.