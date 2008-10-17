На позачерговому засіданні РНБО виступлять два заступники Тимошенко

На 20 жовтня призначене позачергове засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Апарату РНБО, про час засідання Радбезу у понеділок, 20 жовтня, буде повідомлено додатково.

Рада збереться з метою завершити всебічний аналіз антикризового плану стабілізації фінансової системи України і доопрацювати спільно з урядом проекти рішень РНБО.

«Сьогодні проводиться ґрунтовний аналіз антикризового плану стабілізації фінансової системи України та мінімізації негативного впливу на національну економіку світової фінансової кризи. Також розробляються інші питання порядку денного засідання», – сказала прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА.

Також на 20 жовтня до розгляду РНБО готуються й інші питання порядку денного. Так, основним доповідачем з питань боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил, координації дій правоохоронних органів у цій сфері та персональної відповідальності посадових осіб виступить голова Державної митної служби України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ. З питання стану протидії корупції в Україні доповідатиме т.в.о. голови Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

З інших питань порядку денного, зокрема щодо виконання Указу Президента України від 20 липня 2007 року № 657 „Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 червня 2007 року „Про напрями державної міграційної політики України та невідкладні заходи щодо підвищення її ефективності” основним доповідачем буде віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ, а про стан виконання заходів, спрямованих на нормалізацію умов життєдіяльності населення в місцевостях, оголошених зонами надзвичайної екологічної ситуації, - перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ.

Крім того, за словами І.ВАННИКОВОЇ, сьогодні, 17 жовтня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе зустріч із представниками Міжнародного валютного фонду, які готові надати Україні кредит у розмірі 14 млрд. дол. для стабілізації фінансового сектору держави.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня В.ЮЩЕНКО заявив, що готовий представити на засіданні РНБО 17 жовтня свій план з нормалізації фінансової ситуації в країні і проситиме РНБО його підтримати.