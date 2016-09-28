Посол Британії прокоментував попередні результати розслідування катастрофи МН17

Про це британський дипломат повідомила у Twitter.

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"Вітаю прогрес у розслідуванні міжнародної слідчої групи по MH17 – результати є важливим кроком назустріч правосуддю. Британія продовжує надавати допомогу сім’ям та близьким британських громадян, які загинули на борту рейсу MH17. Підтримую подальше розслідування міжнародної слідчої групи для визначення мотиву та ймовірних винуватців цієї атаки", - заявила посол.

Довідка УНІАН. Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, було збито 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області.

Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук».

Спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії, із підконтрольної бойовикам території Донбасу.