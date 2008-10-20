Симоненко закрив «ліфт» КПУ перед носом Мороза

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО виступає проти перетворення лівого блоку на майданчик для проходження окремих лідерів і партій до парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.СИМОНЕНКО сказав, виступаючи на позачерговому, 43-му, з`їзді КПУ у Києві.

П.СИМОНЕНКО підкреслив, що «неприпустимо перетворювати КПУ на ліфт для окремих вождів». Він підкреслив, що досвід «красномовно свідчить, що поки інші беруть участь у політичних інтригах і кулуарних домовленостях, КПУ працює на місцях».

За його словами, «ми не чекаємо виборів, а прагнемо надавати українським трудящим реальну допомогу».

П.СИМОНЕНКО підкреслив, що він вірить у майбутнє лівого блоку, але «народитися він повинен у реальній боротьбі, а не в передвиборній дискусії на політичній трибуні».

Як повідомляв УНІАН, лідер партії СПУ Олександр МОРОЗ звернувся до Компартії про необхідність створення лівого блоку.

Також голова Прогресивної соціалістичної партії України Наталія ВІТРЕНКО запропонувала лідеру Комуністичної партії України П.СИМОНЕНКУ створити єдиний виборчий блок на дострокові вибори до Верховної Ради України.