КС анонсував рішення щодо повноважень Президента і референдуму

У вівторок, 21 жовтня, Конституційний суд України оприлюднить прийняте 15 жовтня рішення у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положення пункту 6 частини першої статті 106 Конституції України (справа про проголошення Президентом України всеукраїнського референдуму за народною ініціативою).

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, автори подання звернулися до Конституційного суду з клопотанням дати офіційне тлумачення положення пункту 6 частини першої статті 106 Конституції України стосовно повноваження Президента проголошувати всеукраїнський референдум за народною ініціативою та з’ясувати:

– чи є повноваження Президента України, визначені пунктом 6 частини першої статті 106 Конституції, щодо проголошення всенародного референдуму за народною ініціативою конституційною нормою зобов’язального характеру, яка покладає на нього як гаранта додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина обов’язок забезпечити реалізацію права на здійснення волевиявлення через референдум як форму безпосередньої демократії;

– чи є підписання Центральною виборчою комісією протоколу про дотримання умов та наявність підстав щодо призначення референдуму за народною ініціативою в контексті частини другої статті 72 Конституції правовим фактом (підставою) невідкладного (негайного) проголошення Президентом всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.

Практичну необхідність у роз’ясненні та офіційній інтерпретації цього припису суб’єкт права на конституційне подання обгрунтовує неврегульованістю у Законі „Про всеукраїнський та місцеві референдуми“ питання обсягу прав і обов’язків Президента України стосовно проголошення ним всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.

Після оприлюднення рішення відбудеться прес-конференція заступника голови Конституційного суду, судді-доповідача у справі Василя БРИНЦЕВА.

Початок - о 10-й годині.

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