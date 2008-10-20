Тимошенко розказала, як зранку просила грошей для України

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що МВФ надасть Україні стабілізаційну фінансову допомогу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, сьогодні о 8.30 вона провела зустріч з представниками місії Міжнародного валютного фонду, які проводять оцінку фінансово-економічної ситуації в країні з метою надання масштабної фінансової підтримки Україні у зв‘язку зі світовою фінансовою кризою.

На зустрічі обговорювався пакет заходів, виконання яких дозволить Україні отримати фінансову стабілізаційну підтримку.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що успішно завершить переговори, і є велика вірогідність, що ця масштабна фінансова допомога буде Україною отримана.