Симоненко лякає Україну маленькими вусиками

Лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО наголошує на зупинення дії законів щодо СОТ і заявляє про необхідність ведення переговорів щодо створення Єдиного економічного простору (ЄЕП).

Про це він сказав під час зустрічі з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО та лідерами фракцій у ВР.

Він звернувся до уряду щодо необхідності терміново вжити заходів, спрямованих на поглиблення переговорного процесу з Російською Федерацією щодо енергопостачання. Він також закликає провести переговори щодо створення Єдиного економічного простору з Російською Федерацією та іншими країнами СНД, що, на його думку, сприятиме захисту українського товаровиробника.

П.СИМОНЕНКО вважає, що необхідно «терміново зупинити дії законів, які мають відношення до СОТ» і припинити дію тих, які можуть «знищити нашу економіку».

П.СИМОНЕНКО підкреслив, що Верховна Рада України «повинна працювати». Він підкреслив, що «погляди у нас ідеологічно різні, але біда прийшла одна – український народ сьогодні страждає». Він наголосив на тому, що в такій ситуації відбуватиметься посилення злочинності і низка радикальних сил шукатимуть «чергового керівника з маленькими вусиками», що може призвести до серйозної ситуації в Україні.