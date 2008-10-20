СБУ потягне Луценка до суду?

17 жовтня ц.р. Служба безпеки України передала до Генеральної прокуратури України матеріали для порушення кримінальної справи у зв’язку з подіями, які відбулись 11 жовтня у Київському апеляційному адміністративному суді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СБУ, за дорученням Генпрокуратури Службою безпеки проведено перевірку звернення судді УСЕНКА В.Г. щодо блокування сторонніми особами суддів Київського апеляційного адміністративного суду у нарадчій кімнаті під час розгляду апеляційної скарги.

У ході перевірки виявлено та задокументовано факти втручання сторонніх осіб у діяльність суду і перешкоджання ними виконанню суддями своїх службових обов’язків. В цих діях містяться ознаки злочину, передбаченого ч.2 ст. 376 ККУ (втручання у діяльність судових органів).

Крім цього, під час перевірки встановлено, що блокування роботи суду спецпідрозділами міліції «Грифон» і «Беркут» відбувалось за особистою вказівкою міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, що зафіксовано у показах свідків.

В.о. голови СБ України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО наполягатиме, щоб результати розслідування справи стали відомі громадськості і отримали належну правову оцінку в суді.