Черновецький розкусив задум Тимошенко

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що спроби прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО переформатувати Кабінет міністрів і включити до його складу представників усіх фракцій Верховної Ради є нічим іншим, як намаганням зняти з себе відповідальність і затягнути час.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, безсистемність у пошуках шляхів подолання кризи з боку Кабміну приводить до серйозного погіршення стану економіки України.

«Знадобилося багато часу, щоб з вікон Кабміну помітили кризу. Ще більше часу знадобилося уряду і прем`єрові, щоб зрозуміти, що світова криза впливає і на економіку України. Такий непрофесіоналізм і відсутність реальних антикризових заходів призвели до того, що сьогодні уряд не може запропонувати нічого, щоб нівелювати наслідки своєї недалекоглядної політики», – заявив він.

Мер Києва підкреслив, що основною причиною такої роботи Кабміну є те, що всі сили прем`єр-міністра і урядовців спрямовані на боротьбу за владу і протидію указам президента.

«Принцип роботи має бути простим: не справляєтеся зі своїми обов`язками, які покладені на вас народом і Конституцією України, – подавайте у відставку. Усіма силами чіпляючись за крісла, неможливо водночас працювати і приймати рішення на благо людей. Сьогодні країна вимагає нових і реальних кроків щодо виходу зі складної ситуації. А значить і в парламенті, і в уряді необхідні нові люди, які працюють професійно та відповідально. Затягування процесу оновлення влади з боку БЮТ лише призводить до погіршення ситуації в Україні», – зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

«Довести ситуацію до «ручки» і потім перекласти відповідальність на інших – це головний принцип роботи нинішнього Кабміну. Сьогодні Україна вимагає нових сил в парламенті і уряді, оскільки перетасовування одних і тих же осіб в політичній колоді не дає позитивного результату», – заявив він.