Стретович прогнозує коаліцію ПР з частиною Нашої України

Голова Християнсько-демократичної партії, народний депутат Верховної Ради шостого скликання Володимир СТРЕТОВИЧ (фракція блока «НУ- НС») прогнозує, що після виборів Партія регіонів може створити коаліцію з частиною «Нашої України», і у такому разі прем`єрське крісло дістанеться лідерові ПР Віктору ЯНУКОВИЧУ, а коаліція намагатиметься забезпечити обрання Віктора ЮЩЕНКА Президентом на другий термін.

Як повідомили агентству УНІАН, про це політик заявив під час зустрічі зі студентами Міжрегіональної Академії Управління Персоналом (МАУП) в рамках Дискусійного Клубу.

На його думку, позачергові парламентські вибори все ж таки відбудуться, але не 7 грудня, як йшлося в Указі Президента про розпуск Парламенту, а пізніше. СТРЕТОВИЧ допускає вихід другого указу Президента про розпуск парламенту і призначення позачергових виборів на нову дату.

В цілому, перевибори можуть призвести до загострення протистояння в країні, і на тлі світової фінансової кризи посилити кризові явища в економіці і політиці, вважає В.СТРЕТОВИЧ.

Лідер Християнсько-демократичної партії припустив, що нові вибори можуть не відбутися у зв`язку з низькою явкою виборців, що призведе до блокування роботи законодавчої гілки влади і концентрації влади в руках Президента.

Пояснюючи причини свого політичного розриву з В.ЮЩЕНКО, соратником якого В.СТРЕТОВИЧ був з 2001 року, політик заявив, що Президент так і не втілив в життя принципи своєї програми. Зокрема, бізнес так і не був відокремлений від політики, що, на думку СТРЕТОВИЧА, є одним із чинників, що провокують політичні і економічні конфлікти в державі.