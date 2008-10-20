Команду Черновецького звинувачують у неефективному управлінні фінансами

Останні зміни до Бюджету Києва та до Програми соціально-економічного розвитку – не більше ніж спроба команди мера приховати свою неспроможність керувати фінансами міста. Про це заявив депутат Київради, один із лідерів Блоку Віталія Кличка Дмитро Андрієвський.

«На початку року на реконструкцію споруд Бортницької станції аерації було заплановано виділити 4 млн. грн. На минулій сесії Київради ці фінанси було знято, як не освоєні, без будь-якого пояснення. В результаті на реконструкцію споруд не виділено жодної копійки. Це при тому, що перша черга станції зношена на 100%, а розрахункова норма споруд перевищена у три рази. Затягування ситуації з Бортницькою станцією загрожує Києву неминучою екологічною катастрофою».

На переконання Д. Андрієвського від неефективного управління потерпає і транспортна галузь столиці. «На будівництво транспортних терміналів на основних в`їздах до Києва було заплановано виділити 28 млн. грн. За 9 місяців кошти на проведення робіт так і не надійшли. Натомість КМДА витратила більш ніж 29 млн. грн. на придбання блокіраторів та евакуаторів. Фінансування будівництва Подільського мостового переходу взагалі було скорочено на 100 млн. грн., що робить нереальним вчасне зведення об`єкта», - підкреслив Д. Андрієвський.

Дмитро Андрієвський є депутатом Київради від Блоку Віталія Кличка та лідером Української селянської демократичної партії.