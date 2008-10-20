У БЮТ заявили Ющенку, що економити треба на собі, а не чиновників розганяти

Створення стабілізаційного фонду можливе тільки виключно рішенням парламенту.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН заявив заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО, коментуючи відповідну пропозицію Президента України Віктора ЮЩЕНКА та лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

За словами М.ТОМЕНКА, радники як Президента, так і лідера Партії регіонів забули поінформувати свої керівників, що ухвалення рішення стосовно створення стабілізаційного фонду є виключно прерогативою Верховної Ради України. Заступник голови ВР наголосив, що використання бюджетних коштів згідно з Конституцією України та законодавством регулюється виключно законами України. При цьому, зауважив М.ТОМЕНКО, питання полягає не тільки у створенні стабілізаційного фонду, а й у вирішенні його статусу, джерел наповнення та використання. «Тому досить ходити кругами навколо парламенту, оскільки всі дороги все рівно ведуть до Верховної Ради», - сказав заступник голови ВР. М.ТОМЕНКО переконаний, що попри загальну риторику В.ЮЩЕНКА та В.ЯНУКОВИЧА, всі змушені будуть повернутися до парламенту і ухвалити всі антикризові законодавчі акти у ВР.

М.ТОМЕНКО також позитивно оцінив намір Президента більш економно використовувати бюджетні кошти на фінансування органів державної влади. Він нагадав, що БЮТ раніше неодноразово виступав з аналогічною ідеєю. При цьому, за словами заступника голови ВР, проблема має вирішувати не шляхом скорочення державних службовців, а шляхом зменшення видатків на утримання органів влади. М.ТОМЕНКО зауважив, що згідно з пропозиціями апарату ВР та Секретаріату Президента України в проекті бюджету на 2009 рік заплановано фінансування апарату ВР в розмірі 1,43 млрд. грн., Держуправління справами при Президентові – 1,625 млрд. грн., Секретаріату Кабміну – 501 млн. грн. «Логічно, щоб на сьогоднішній день Секретаріат Президента, Верховна Рада та Кабінет міністрів запропонували механізм більш економного утримання влади», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у рамках протидії кризовим явищам Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив пропозицію щодо створення в рамках Держбюджету-2009 спеціального Стабілізаційного фонду. За його словами, ресурси цього фонду мають бути спрямовані «на розвиток внутрішнього ринку і підтримку тих підприємств, де формування попиту через вплив міжнародної кризи погіршилося». «Не виключається, що за рахунок цих ресурсів буде проводитися викуп системоутворюючих підприємств, які чутливі для роботи того чи іншого сектору», – додав В. ЮЩЕНКО.

Крім того, за заявою з цього питання виступила і Партія регіонів. «Ми наполягали на тому, що уряд повинен негайно вжити заходи, створити стабілізаційний фонд і захистити громадян від тих викликів, перед якими поставив державу непрофесіоналізм популістської команди і перед якими Україна опиниться восени», - говориться в заяві.