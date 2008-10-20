Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що бере ситуацію в країні під жорсткий контроль.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав в заяві для преси.

Він розкритикував дії уряду, назвавши їх «спекулятивними - від політики до економіки».

Він назвав неприпустимим блокування виборчого процесу, рейдерські атаки на суди. Водночас В.ЮЩЕНКО зауважив, що в нього вистачить нервів все це витримати. «В рамках Конституції і моїх повноважень, відчуваючи відповідальність, я беру ситуацію під свій жорсткий контроль», - сказав Президент.

Він підкреслив, що сьогодні необхідно здійснити ряд важливих заходів з мінімізації світової кризи, і дії влади мають бути скоординованими.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що останніми тижнями відбулось ряд тривожних подій.

«Це суміш політичного протистояння і економічної невизначеності, пов’язаної зі світовою кризою», - сказав Президент. Він зауважив, що сьогодні потрібно всім заспокоїтись і чесно сказати про загрози, які стоять перед Україною і сказати громадянам, які кроки будуть застосовуватись для стабілізації ситуації.

Крім того, В.ЮЩЕНКО наголосив, що підтримує всі заклики про порозуміння. Підтримує всіх, хто дбає про українські інтереси. В.ЮЩЕНКО пообіцяв, що буде робити все, аби сили, які мають конструктивну позицію щодо подолання політичної і економічної кризи перебували в діалозі і знаходили консолідацію.